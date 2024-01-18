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Deprem haberleri Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye devam ederken uzmanlardan gelen açıklamalar korkuttu. Yapılan son uyarılarda Doğu Anadolu Fayı’na dikkat çekildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Anadolu gerildi, durdu. Beklemede" dedi.

Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği belirtiliyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu gerildi, durdu. Beklemede” uyarısında bulundu.

Ercan paylaşımında şunları söyledi: "Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi, durdu. Beklemede...."

NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞTI!

Prof. Dr. Naci Görür de daha önce yaptığı uyarıda Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceğini söyledi. Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekmişti.

Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.