Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 16 milyon 154 bin emekli bulunuyor. Bu emeklilerin büyük çoğunluğunun yaşam tercihi de o 10 büyük şehirden yana oluyor.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye genelinde toplamda 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

TÜED tarafından yapılan emeklilerin yaşadığı yerler araştırması göre Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi.

En çok oralar tercih ediliyor…

Emeklilerin yaşamayı tercih ettiği yerler arasında 10 büyükşehir yer alıyor. Bu büyükşehirler arasında ise 3 milyon 240 bin emekli sayısıyla İstanbul en çok tercih edilen şehirler arasında ilk sırada yer alıyor.

Yüzde 20’lik emekli nüfusuna sahip olan İstanbul’u sırasıyla şu şehirler takip ediyor:

Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi.

En az tercih edilen şehirler...

Büyükşehirlerin en sık tercihler arasında yer almasının yanında emekliler tarafından en az tercih edilen şehirler ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.