Türkiye'de 2026 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 746 bin 396 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerinde göre taşıtların genel dağılımı ve 2026 yılındaki öne çıkan bazı detaylar yer alıyor.

Trafikteki toplam taşıtların yarısından fazlasını otomobiller oluştururken, otomobilleri motosikletler, kamyonetler ve traktörler izlemekte.

Ayrıca ülkedeki toplam araçların yaklaşık üçte biri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ilde bulunmaktayken yılın ortası itibarıyla Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 464 bine ulaştı.

İstatistiklerden dikkat çeken bir diğer konu ise illere göre otomobillerin yaş ortalamaları olarak öne çıkıyor.

DOĞU VE BATI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki keskin yaş farkı TÜİK verilerine yansıdı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde araç yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının çok altında olduğu görülürken; İç Anadolu, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise tam tersi bir tablo yaşandı.

EN GENÇ FİLO ŞIRNAK'A AİT

Listenin zirvesinde açık ara farkla Şırnak yer alıyor.

Şırnak, 6,2’lik otomobil yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en yeni araç parkına sahip ili ünvanını elinde bulunduruyor.

Şırnak’ı sırasıyla 8,8 ile Bingöl ve 9 ile Tunceli takip ediyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DURUM

Metropoller arasında ise İstanbul, devasa araç nüfusuna rağmen 9,5’lik yaş ortalamasıyla genç kalmayı başaran nadir illerden biri olarak öne çıkıyor.

Üç büyük ilin diğer temsilcilerinden Ankara 14,2 ve İzmir 13,9 yaş ortalamalarıyla İstanbul'a göre daha yaşlı bir araç parkına sahip görünse de Türkiye ortalamasına kıyasla dengeli bir seyir izliyor.

EN YAŞLI FİLO KÜTAHYA'DA

Türkiye'nin en yaşlı otomobillerinin yollarda olduğu şehir ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur oldu.

Tarımsal faaliyetlerin ve yerleşik nüfusun yoğun olduğu Kütahya (21,1) ve Karaman (20,8) da yaşlı araç stokuyla dikkat çeken diğer iller arasında yer alıyor.

TEK TEK SIRALANDI

TÜİK’in güncel listesinde, Türkiye'deki en yeni ve en yaşlı otomobillere sahip illerin tam sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti:

EN YENİ OTOMOBİLLER

Şırnak: 6,2

Bingöl: 8,8

Tunceli: 9,0

Batman: 9,2

İstanbul: 9,5

Diyarbakır: 10,0

Hakkari: 10,1

Siirt: 10,3

Mardin: 10,4

Muş: 10,8

EN YAŞLI OTOMOBİLLER

Tokat: 18,4

Niğde: 18,5

Yozgat: 18,7

Karabük: 18,8

Konya: 18,8

Bartın: 18,9

Afyonkarahisar: 19,2

Manisa: 19,3

Uşak: 19,3

Osmaniye: 19,5

Isparta: 19,7

Amasya: 19,8

Çorum: 19,8

Kırıkkale: 20,0

Kastamonu: 20,1

Karaman: 20,8

Kütahya: 21,1

Burdur: 21,8