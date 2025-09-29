AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'de son yıllarda artan güzellik merkezlerinin de etkisiyle elektrikli masaj aletleri ithalatı yükselişe geçti.

Bu kapsamda 2020-2024 döneminde ithal edilen elektrikli masaj aletlerinin miktarı 10 milyon 239 bin 833 kilogramı buldu. Türkiye'nin 5 yılda toplam ithalatı ise 133 milyon 72 bin 339 dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ürünlerin ithalatında Çin menşeli ürünler zirvede yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 2020'de yaklaşık 11 milyon 840 bin dolar, 2021'de 17 milyon 242 bin dolar, 2022'de 13 milyon 536 bin dolar, 2023'te 17 milyon 35 bin dolar ve 2024'te 24 milyon 328 bin dolar oldu. Böylece 5 yılda Çin'den yapılan ithalat yaklaşık 84 milyon dolara dayandı.

Elektrikli masaj aleti ithalatında ikinci sırada yaklaşık 10 milyon 689 bin dolarla Birleşik Krallık, üçüncü sırada 7 milyon 417 bin dolarla Almanya geldi.

Bu ülkeleri yaklaşık 6 milyon 732 bin dolarla Bulgaristan ve 3 milyon 191 bin dolarla ABD izledi.

Türkiye'nin masaj aleti ihracatı

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde elektrikli masaj aleti ihracatı ise 25 milyon 987 bin 990 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapılan ihracatın miktarı 2 milyon 32 bin 957 kilogramı buldu.

Bu alanda ihracatın tutarına bakıldığında en fazla dış satım yaklaşık 3 milyon 135 bin dolarla Polonya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 717 bin dolarla Almanya ve 1 milyon 801 bin dolarla Irak izledi.