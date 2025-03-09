Van'daki Musa Anter Parkı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi. Mitinge, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kadınlara hitap eden Tülay Hatimoğulları, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, savaş ve çatışmaların yoğunlaştığı bu dönemde Abdullah Öcalan'ın önemli bir adım attığını ifade etti. Hatimoğulları, “Bir yandan Türkiye'de Kürt sorunun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesi için mesajını vermiştir ve çağrısını gerçekleştirmiştir” dedi.

Yargı sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Kadınları katleden erkekleri 3-5 sene hapishanede yatırıp ve daha sonra bırakan bir yargı. Yani erkek egemen yargı. Buna karşı hem Kürt hem de Türkiye kadın hareketi olarak adaletli, erkek egemenliğinden kurtulmuş, kadınları gören bir yargı istiyoruz” diye konuştu.