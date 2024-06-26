TRT 1 kanalının şifreli yayın yapıp yapmadığını kontrol edin. Eğer kanal şifreli yayın yapıyorsa, aşağıdaki adımları takip edin.

TRT 1 kanalını seçin ve TV'nizin menüsüne girin.

"Kanal Ayarları", "Kanal Düzenleme" veya benzer bir seçeneği bulun.

Burada "Şifreli Kanallar" veya "Korumalı Kanallar" gibi bir seçenek olacaktır. Bu seçeneğe girin.

TRT 1 kanalını seçin ve "Şifre Kaldır" veya "Korumayı Kaldır" seçeneğini bulun.

Burada TV'nizin şifre girme bölümü açılacaktır. Genellikle fabrika şifresi "0000" veya "1234" olur. Doğru şifreyi girerek TRT 1 kanalının şifresini kaldırabilirsiniz.

Şifre kaldırma işleminden sonra, TRT 1 kanalı normal şekilde izlenebilir hale gelecektir.

Eğer TRT 1 kanalının şifreli yayın yapmadığını ancak hala şifreli görünüyorsa, TV'nizin güncellenmesi veya kanal listesinin yenilenmesi gerekebilir. Bu durumda yetkili servis desteği alabilirsiniz.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi