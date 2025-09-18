Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Mersin)

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA