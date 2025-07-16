Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van’da işyeri satışı yapacak. Satış için düzenlenecek olan müzayede 2 gün sürecek. 34 ilde 158 konut, 30 ilde ise 350 iş yeri satılacak. Van’da satışı gerçekleştirilecek olan gayrimenkuller ise 2 ilçede yer alıyor.

VAN’DAKİ İŞ YERLERİ İÇİN MÜZAYEDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Müzayedeler 30-31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Aralarında Van’ın da olduğu 30 ildeki 350 iş yeri müzayedesi 31 Temmuz Perşembe günü olacak. İş yerleri Van, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde satışa sunulacak. 350 iş yeri yüzde 30 peşin 60 ay ve yüzde 15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

KONUT MÜZAYEDE TARİHLERİ

34 ilde 158 konut müzayedesi ise 30 Temmuz Çarşamba gerçekleştirilecek. Konutlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illerinde satışı gerçekleştirilecek. 158 konut ise yüzde 25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN İŞ YERLERİ HANGİ İLÇELERDE YER ALIYOR?

TOKİ tarafından Van’ın Gürpınar ilçesinde 3, Başkale ilçesinde de 3 iş yeri olmak üzere toplamda 6 iş yeri satışı gerçekleştirilecek.

MÜZAYEDE SAATİ VE YERİ

Açık artırma yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek olan gayrimenkuller için 30-31 Temmuz tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.