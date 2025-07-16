İsrail ordusu, Şam'a saldırıyı duyurduğu açıklamasında, "İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde, rejimin Dürzi sivillere yönelik eylemlerini ve gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Patlamaların, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam'a düzenlenen ikinci saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Dürzilere saldıran güçler tamamen çekilene kadar operasyonlarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.