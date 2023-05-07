Gemlik'te bulunan fabrikada ikinci üretilen TOGG, kuraya katılan Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Özcan'a çıktı. Talepleri geri çevirmeyen Özcan, aracını tanıdığı tanımadığı herkese verince, kısa süre içinde boya üzerinde çok sayıda çizik oluştu. Araç sahibi Özcan, Gebze'de bulunan Auto Ceramic Center ile irtibata geçerek güneş ışıkları, çizikler, dış etkenlere karşı koruma yaptırmak istedi.

Türkiye'de ilk servis kaydını oluşturdular

Aracın merkeze bırakılmasının ardından, bazı parçaları koruma işlemi için sökülürken, çalışanlar Türkiye'de ilk servis kaydını da oluşturdu. Merkezin çalışanları büyük şaşkınlık yaşarken, parçaları büyük bir dikkat ile söktü. Yaklaşık 24 saat süren aralıksız çalışmanın ardından, TOGG'a PPF işlemi gerçekleştirildi.

Duyan, gören koşa koşa geldi

Aracın Gebze'de, koruma işleminin yapıldığı merkezde olduğunu gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Çalışanlar yoğun ilgiden zaman zaman zor anlar da yaşadı. Merkezin yetkilisi kapıyı kilitlemek zorunda kaldı. Çalışmaların ardından sökülen parçalar dikkatli yerine takıldı. Aracın yeni halini gören Darıca Belediye Başkan Yardımcısı şaşkınlığını gizleyemedi.

Aracında ufak tefek çiziklerin olduğunu söyleyen Abdullatif Özcan, “Milletimizin canı sağ olsun. Kendi öz evladı olarak aracı çok benimsediler. İnsanlar her gördüğü yerde sarılıyor, öpüyor. Vatandaşımız da bizler kadar heyecanlı. Bir ziyarette, dördüncü kattan inip fotoğraf çektirdiler. Benden isteyen herkese arabayı gönderdim. Hiç tanımadığım bir aileye, sünnet arabası olarak verdim. Son hali çok güzel olmuş. Gerçekten çok kaliteli işçilik yapmışlar, bu kadarını beklemiyordum” dedi.

“Türkiye'de ilk servis kayıt formunu oluşturduk”

Boya koruma işleminin yapıldığı merkezin yetkilisi Ramazan Çelik ise “Bambaşka bir araç olmuş. Donanımı, teknolojisi, duruşu, kalitesi ile çok güzel olmuş. Kendi aracımız ile bir kez daha gurur duyduk. Bu aracın elektronik olması sebebiyle, sökülen parçalarda sıkıntı çıkabilirdi. Türkiye'de ilk servis kayıt formunu oluşturduk. Problem yaşamadan işlemleri gerçekleştirdik. PPF boya koruma teknolojisinin en gelişmiş hali. Yüzeyde bir kalkan oluşturduk. Yıllar boyu kalabilen bir ürün. Ne mutlu bize, TOGG'a böyle bir uygulama yaptık. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Çok keyif aldık. İlk defa gördüğümüz bir araç. Bunun için tedirgin olduk. Korkularımızı yendik. 24 saat aralıksız çalıştık. Görenler çok fazla ilgi gösterdi, çalışmalarımız aksadı ama olsun. Bu bir mutluluk” diye konuştu.