Tevbe Suresi, Kur'an-ı Kerim'in bir suresidir ve diğer sureler gibi besmele ile başlamaz. Besmele, çoğu surenin başında yer alan "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesi, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. Ancak Tevbe Suresi'nin başında bu ifade bulunmaz.

Kur'an-ı Kerim'in saklandığı yer alan Fatiha Suresi'nde besmele bulunur ve bu besmele, diğer surelere de genellikle örnek olarak kabul edilir. Ancak Tevbe Suresi'nin başında besmele olmamasının farklı bir hikmeti'ne dair çeşitli yorumlar bulunmaktadır.

Bazı Alimler, Tevbe Suresi'nin bir uyarı ve tehdit içeren bölümleri olduğunu ve bu nedenle besmeleyi çekmenin gerekmediğinin belirtilmediğini belirtirler. Ayrıca, Tevbe Suresi'nin başında besmele olmamasıyla birlikte, surenin içinde Rahman ve Rahim gibi Allah'ın isimleri sık sık görülür. Bu da, Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetinden ve merhametinden bahsedildiği için besmele gerek duyulmadığı şekilde yorumlanabilir.

Ancak, Tevbe Suresi'nin besmele olmadan okunmasının kesin bir hikmeti veya sebebi Kur'an'ın açıklamalarıyla belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu konuda farklı görüşler ve görüşler bulunabilir.