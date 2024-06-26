Hastane randevularında yaşanan sorunlar vatandaşın canını sıkıyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duruma el koymasıyla birlikte sorunlar tek tek çözülmeye başladı.

Onaylı randevu sistemine geçilmesiyle birlikte ilk sonuçlar da olumlu gelmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu döneminin başarısını Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir örnekle ortaya koydu.

"Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içerisinde dönüş sağlıyoruz"

Bakan Koca, "Poliklinik kapasitemizi yüzde 50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Onaylı randevu sistemi biraz daha genişledi. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde de uygulanmaya başlanacak. Peki sistem nasıl işleyecek...

Sağlık Bakanlığı, kafası karışanlar için 7 soru 7 cevap ile konuya açıklık getirdi.

"Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi" nedir ve ne zaman uygulamaya girecek?

Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayan, randevusuna gelememe durumu söz konusu olan hastaların erken bir zamanda randevularının iptal edilmesiyle boş kalan kapasitenin diğer hastalar için kullanılmasını sağlayacak olan kuralları içeren yeni bir düzenlemedir.

Bu kurallar, 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla alınacak randevular için geçerli olacak.

Ciddi bir kaynak israfına neden olan, hastaların farklı hastanelerde aynı şikayetle ilgili görüntüleme işlemi yaptırmak zorunda kalması bu düzenleme kapsamında çözüme kavuşturuluyor. Hastanın bir hastanede yaptırdığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde görüntülenebilecek, böylece mükerrer tetkiklerin ve israfın önüne geçilecek.

2 gün önce onaylanması gerekecek

Hastaneler tarafından sistem üzerinde randevuları oluşturulan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?

Randevu tarihinden iki gün önce saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Onaylanan randevu iptal edilecek mi?

Randevu tarihinden iki gün önce saat 20.00'ye kadar.

"www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "Alo 182 Çağrı Merkezi" aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Onaylanmayanlar için süreç nasıl işleyecek?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu, otomatik olarak iptal edilmiş sayılacak.

Onaylanan randevuya gidilmezse ne olacak?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu alabilecek.

Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, iki gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilmiş sayılacak. Bu kişiler için hastane tarafından tekrar randevu verilebilecek.

Muaf gruplar var mı?

"Tetkik Amaçlı Görüntüleme İşlemlerinde Onaylı Randevu Sistemi"nden muaf olan gruplar var mı?"

Muayene randevularında olduğu gibi tetkik amaçlı görüntüleme işlemi randevularında da 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onay işleminden muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar için hastanelerden her zaman randevu verilebilecek.