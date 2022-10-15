İnstagram çöktü mü, ne oldu? 15 Ekim 2022
Milyonlarca kullanıcısı olan instagrama erişilmiyor. Peki instagrama ne oldu, çöktü mü?
Instagram çöktü mü, ne oldu? 15 Ekim 2022 İnstagram erişim problemi yaşanıyor
15.30 İTİBARİ İLE BAŞLADI
Kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.
Problemin Türkiye genelinde mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı henüz bilinmiyor.
Kullanıcıların bir kısmı sosyal medyada, sorunun anlık olduğunu belirtirken bir kısmı ise problemin halen devam ettiğini aktardı.
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