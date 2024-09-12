Sıla Bebeğin Durumu: Hastane ve Yoğun Bakım Süreci

Durumu hızla ciddiyet kazandı, bu durum hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir endişe yarattı.

Sıla bebek, 10 Eylül'de rahatsızlandığı belirtilerek hastaneye kaldırıldı; ilk muayenede vücudunda darp izlerine rastlandı ve beyin kanaması şüphesiyle sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde acil beyin ameliyatı geçirerek yoğun bakım ünitesine alındı; şu anda hayati tehlikesi devam eden Sıla bebeğin tedavisi sürdürülüyor.

Şüpheliler Hakkında Gelişmeler: Tutuklamalar ve Güvenlik Önlemleri

Olayla ilgili olarak anne B.Y. ve 18 yaşından küçük iki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi; adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevrede toplanan kalabalık ile polis arasında zaman zaman gerilim yaşandı; şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten Açıklama: Soruşturma ve Gözaltılar

Tekirdağ Valiliği, olayın ciddiyeti üzerine bir açıklama yaparak, aile üyeleri ve komşularından oluşan beş kişinin gözaltına alındığını belirtti; bir şüphelinin tutuklandığı ve mağdur Sıla bebeğin tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edilirken, soruşturmanın Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Baro Başkanı Gürcün’den Detaylı Açıklama: Cinsel İstismar ve Adli Süreç

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, gazetecilere olayın detaylarına dair bilgi vererek, adli makamların süreci özveriyle yürüttüğünü, kesin raporların mevcut olduğunu ve Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarında doğrulandığını açıkladı; ayrıca tutuklanan annenin diğer çocuğunun devlet koruması altına alındığını belirtti ve adli sürecin ciddi bir şekilde ilerlediğini vurguladı.