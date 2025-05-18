Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5 üye seçilecek.

HER BİR HSK ÜYELİĞİ İÇİN İLK TURDA 400 OY ŞARTI

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasında gizli oylama yapılacak.

Her bir HSK üyeliği için birinci turda 400, ikinci turda 360 oy şartı aranacak.

Oylamalardan sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek.

GÖREV SÜRESİNİ DOLDURANLARIN YERİNE 3 ÜYE SEÇİLECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanlarından görev süresini dolduranların yerine 3 yeni üye seçilecek.

RTÜK seçimleri gizli oyla yapılacak ve en çok oy alan adaylar seçilecek.

Genel Kurulda bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin görüşmeleri sürecek.

TEKLİFİN İLK 10 MADDESİ KABUL EDİLDİ

19 maddeden oluşan teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi.

Düzenleme ile devlet memurları kanununda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutularak yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak

ZİRAİ DON OLAYLARI ARAŞTIRILACAK

Zirai don olayını araştırma komisyonu, Salı günü toplanacak.

Toplantıda komisyonun çalışma usulünün yanı sıra çalışma takvimi konuşulacak.

Plan ve Bütçe komisyonu Perşembe günü bir toplantı yapacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çerçevesinde yasal düzenlemeler içeren AK Parti teklifi ele alınacak.