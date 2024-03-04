Bitlis'in Tatvan ilçesinde PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu.

Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü.

Sağlık durumu iyi

Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri önlem aldı

Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı.