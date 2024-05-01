Van’da bugün dahil önümüzdeki günlerde yağışlı bir hava hakim olacak. Gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra yarın ve sonraki gün ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Van Valiliği de, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Perşembe ve Cuma günleri yağışlı sistemin etkisini artırarak bölgesel olarak kuvvetli yağış şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yağışlı sistemin etkisi ile birlikte; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da, mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

İŞTE VAN İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İpekyolu:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 20

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 16

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 17

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Tuşba:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 20

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 16

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 17

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Edremit:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 20

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 18

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 16

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 17

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

Bahçesaray:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 23

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 21

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 19

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 18

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 17

Başkale:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 15

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 11

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 13

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 12

Çaldıran:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 21

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 17

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 11

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 11

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 15

Çatak:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 25

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 23

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 11 / 20

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 21

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 20

Erciş:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 25

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 21

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 16

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 18

Gevaş:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9 / 21

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 19

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 19

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 17

Gürpınar:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 22

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 20

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 11 / 16

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 17

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 18

Muradiye:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 12 / 24

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 11 / 19

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 12 / 15

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 14

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 10 / 19

Özalp:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 22

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6 / 18

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 13

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5 / 14

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 2 / 15

Saray:

01 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 20

02 Mayıs Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 17

03 Mayıs Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8 / 12

04 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7 / 13

05 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı 4 / 14