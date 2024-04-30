Van Ferit Melen Havalimanı’nın tadilat süresince kapatılacağına dair söylentiler Van’da kamuoyunu meşgul ederken DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na konu ile ilgili soru önergesi yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; havalimanında şu an için belirlenmiş bir kapalılık durumunun söz konusu olmadığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı; yöneltilen soru önergesine şu cevabı verdi;

“Van Milletvekili Sayın Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in 7/8662 Esas Sayılı Yazılı Soru Önergesinin Cevabı;

Tüm yapılarda olduğu üzere havalimanı alt ve üst yapılarının da güvenli şekilde kullanılabileceği belirli bir kullanım ömrü bulunmakta olup mal ve can güvenliğinin sağlanması açısından açısından muhtelif zamanlarda tamirat/tadilatlar yapılmaktadır.

Bu kapsamda; "Ferit Melen Havalimanı Pat Sahaları Yapım, Onarım Ve Paralel Taksi Yolu Yapımı" için; 4734 sayılı Kanunun 19'uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale gerçekleştirilmiştir. En avantajlı teklif veren firma ile 25.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu işe ait uygulama projesi çalışmaları devam etmekte olup, projelerin tamamlanmasını müteakiben çalışma programı belirlenecektir" denildi.

Verilen cevabın devamında; "Ayrıca; iş kapsamında pist onarımı imalatları yer almaktadır. İmalat çalışmalarının Van ilinin aylık uçuş sayıları ile birlikte iklim koşulları dikkate alınarak en uygun zamanda ve ivedilikle tamamlanması planlanmakta olup, havalimanında şu an için belirlenmiş bir kapalılık söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.