Enflasyon ve ekonomik koşulların etkisiyle birçok gıda ürününe zam geliyor. Bu durumdan et fiyatları da nasibini alıyor. 

Yaşanan son zamlarla birlikte güncel et fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Peki, sofralarımızı süsleyen bu lezzetli protein kaynağının fiyatlarındaki son durum ne? 

Ağız tadımız farklı ama soframızın vazgeçilmezi aynı. Beyaz etten kırmızı ete, kuzu etinden kuşbaşına kadar farklı et türlerinin güncel fiyatlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Her cebe uygun 2024 güncel et fiyatlarını sizin için araştırdık.

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2024 Güncel Et Fiyatları

Ülkemizdeki fiyatların yükselmesi, güncel et fiyatlarının daha sık araştırılmasına neden oluyor. 2024 güncel et fiyatlarına gelin birlikte bakalım.

NOT: Et fiyatları, satış noktalarına ve coğrafi bölgelere göre değişkenlik gösterebilir.

Çeşitli faktörlere bağlı olarak et fiyatları geniş bir yelpazede değişiklik gösterse de 2024 güncel et fiyatları ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

Et çeşidi

Fiyat Aralığı

Kuzu eti

300 TL -700 TL

Dana eti

400 TL -900 TL

Tavuk eti

50 TL -200 TL

Hindi eti

150 TL -250 TL

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Çeşitlerine Göre Dana Eti Güncel Fiyatları

Dana et fiyatları, çeşitlerine göre farklılık gösteriyor. Kıyma daha bütçe dostuyken, bonfile ve antrikot gibi çeşitler daha pahalı olabiliyor. 

İşte güncel ortalama dana eti fiyatları şu şekildedir:

Dana Eti Türü

Ortalama fiyat (TL/kg)

Dana kıyma fiyat

435,20 TL

Dana kuşbaşı et fiyatı

455,90 TL

Dana bonfile fiyat

682,80 TL

Döş

410,80 TL

Dana antrikot fiyatı

595,60 TL

Kuzu eti fiyatları

Kuzu eti fiyatları, kemikli, karkas ve kol gibi çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. Araştırmalarımıza göre kuzu eti ortalama olarak 300 TL ile 500 TL arasında fiyatlanıyor.

Güncel kuzu eti fiyatları ortalama olarak şu şekildedir:

Kuzu eti türü

Fiyat (TL/kg)

Kuzu but kemiksiz

500 TL

Kuzu eti karkas fiyatı

293 TL

Kuzu eti kol

445 TL

Kuzu sote fiyat

440 TL

Kuzu külbastı fiyatları

400 TL

Kuzu pirzola fiyatı

600 TL

Kuzu incik fiyat

325 TL

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Güncel Karkas Et Fiyatları

Sıklıkla sofralarda karkas et tercih ediliyor. Güncel karkas ortalama et fiyatlarına birlikte bakalım..

Et çeşitleri arasında yerini alan güncel karkas et fiyatları ortalama olarak şu şekildedir:

Et Türü

Fiyat (TL/kg)

Dana takım fiyat

292 TL

Dana kol

285 TL

Dana but

295 TL

Düve

285 TL

Kuzu karkas eti fiyat

400 TL

İnek karkas

275 TL

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Güncel Beyaz Et Fiyatları

Cep dostu alternatifler için tavuk ve hindi eti fiyatlarına göz atalım.

Beyaz et, uygun fiyatlı alternatif arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2024 yılında tavuk fiyatlarının genel seyri aşağıdaki gibi.

Tavuk eti çeşidi

Fiyat (TL/kg)

Tavuk eti fiyat

82,60 TL

Kanat

120,80 TL

But

74,80 TL

Tavuk göğsü fiyatı

107,50 TL

Tavuk pirzola fiyatları

126,40 TL

Taşlık

44,50 TL

Tavuk ciğeri fiyat

41,10 TL

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Güncel Hindi Eti fiyatları

Güncel hindi eti fiyatlarını takip ederek sofranızı çeşitlendirebilirsiniz. 

İşte hindi fiyatları şöyledir:

Hindi eti çeşidi

Fiyat (TL/kg)

Hindi dilimli göğüs 1 kg

273 TL

Hindi kemiksiz pirzola 1kg

214,90 TL

Hindi göğüs sote 1 kg 

218,00 TL

Marketlerde Et Fiyatı Nasıl?

Marketlerdeki güncel et fiyatları hakkında bilgileri alarak bütçe dostu alışveriş yapabilirsiniz.

Bu marketler aşağıdaki gibidir:

Migros Et Fiyatları

Et çeşidi

Fiyat

1 kg kuzu kol 

196,46 TL

1 kg dana kuşbaşı 

437,50 TL

1 kg kuzu but 

625,95 TL

1 kg dana yürek 

29,95 TL

Tarım Kredi Kooperatifi Et Fiyatları

Et Çeşidi

Fiyat

1 kg dana kuşbaşı 

384,75 TL

1 kg antrikot dana

589,90 TL

1 kg gerdan kuzu

435,90 TL

1 kg kuşbaşı 

449,75 TL

Bölgesel Et Fiyatları

Et fiyatları bölgeden bölgeye göre de değişiklik gösteriyor. Özellikle de büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde et fiyatları nispeten daha uygun olabiliyor. 

Güncel et fiyatlarında bölgesel karşılaştırma aşağıdaki gibidir. 

  •  Dana et fiyatının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu (304,20 TL), kuzu et fiyatının en uygun olduğu bölge Doğu Anadolu (332,50 TL)’dur. 
  •  Dana et fiyatının en yüksek olduğu bölge Karadeniz Bölgesi (312,50 TL), kuzu et fiyatının en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi (420 TL)’dir.
  •  Ortalama fiyatlar dana eti içib 308,44 TL, kuzuda ise 379.86 TL’dir.

Editör: Merve Editor