Enflasyon ve ekonomik koşulların etkisiyle birçok gıda ürününe zam geliyor. Bu durumdan et fiyatları da nasibini alıyor.

Yaşanan son zamlarla birlikte güncel et fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Peki, sofralarımızı süsleyen bu lezzetli protein kaynağının fiyatlarındaki son durum ne?

Ağız tadımız farklı ama soframızın vazgeçilmezi aynı. Beyaz etten kırmızı ete, kuzu etinden kuşbaşına kadar farklı et türlerinin güncel fiyatlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Her cebe uygun 2024 güncel et fiyatlarını sizin için araştırdık.

2024 Güncel Et Fiyatları

Ülkemizdeki fiyatların yükselmesi, güncel et fiyatlarının daha sık araştırılmasına neden oluyor. 2024 güncel et fiyatlarına gelin birlikte bakalım.

NOT: Et fiyatları, satış noktalarına ve coğrafi bölgelere göre değişkenlik gösterebilir.

Çeşitli faktörlere bağlı olarak et fiyatları geniş bir yelpazede değişiklik gösterse de 2024 güncel et fiyatları ortalama olarak aşağıdaki gibidir:

Et çeşidi Fiyat Aralığı Kuzu eti 300 TL -700 TL Dana eti 400 TL -900 TL Tavuk eti 50 TL -200 TL Hindi eti 150 TL -250 TL

Çeşitlerine Göre Dana Eti Güncel Fiyatları

Dana et fiyatları, çeşitlerine göre farklılık gösteriyor. Kıyma daha bütçe dostuyken, bonfile ve antrikot gibi çeşitler daha pahalı olabiliyor.

İşte güncel ortalama dana eti fiyatları şu şekildedir:

Dana Eti Türü Ortalama fiyat (TL/kg) Dana kıyma fiyat 435,20 TL Dana kuşbaşı et fiyatı 455,90 TL Dana bonfile fiyat 682,80 TL Döş 410,80 TL Dana antrikot fiyatı 595,60 TL

Kuzu eti fiyatları

Kuzu eti fiyatları, kemikli, karkas ve kol gibi çeşitlerine göre değişiklik gösteriyor. Araştırmalarımıza göre kuzu eti ortalama olarak 300 TL ile 500 TL arasında fiyatlanıyor.

Güncel kuzu eti fiyatları ortalama olarak şu şekildedir:

Kuzu eti türü Fiyat (TL/kg) Kuzu but kemiksiz 500 TL Kuzu eti karkas fiyatı 293 TL Kuzu eti kol 445 TL Kuzu sote fiyat 440 TL Kuzu külbastı fiyatları 400 TL Kuzu pirzola fiyatı 600 TL Kuzu incik fiyat 325 TL

Güncel Karkas Et Fiyatları

Sıklıkla sofralarda karkas et tercih ediliyor. Güncel karkas ortalama et fiyatlarına birlikte bakalım..

Et çeşitleri arasında yerini alan güncel karkas et fiyatları ortalama olarak şu şekildedir:

Et Türü Fiyat (TL/kg) Dana takım fiyat 292 TL Dana kol 285 TL Dana but 295 TL Düve 285 TL Kuzu karkas eti fiyat 400 TL İnek karkas 275 TL

Güncel Beyaz Et Fiyatları

Cep dostu alternatifler için tavuk ve hindi eti fiyatlarına göz atalım.

Beyaz et, uygun fiyatlı alternatif arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2024 yılında tavuk fiyatlarının genel seyri aşağıdaki gibi.

Tavuk eti çeşidi Fiyat (TL/kg) Tavuk eti fiyat 82,60 TL Kanat 120,80 TL But 74,80 TL Tavuk göğsü fiyatı 107,50 TL Tavuk pirzola fiyatları 126,40 TL Taşlık 44,50 TL Tavuk ciğeri fiyat 41,10 TL

Güncel Hindi Eti fiyatları

Güncel hindi eti fiyatlarını takip ederek sofranızı çeşitlendirebilirsiniz.

İşte hindi fiyatları şöyledir:

Hindi eti çeşidi Fiyat (TL/kg) Hindi dilimli göğüs 1 kg 273 TL Hindi kemiksiz pirzola 1kg 214,90 TL Hindi göğüs sote 1 kg 218,00 TL

Marketlerde Et Fiyatı Nasıl?

Marketlerdeki güncel et fiyatları hakkında bilgileri alarak bütçe dostu alışveriş yapabilirsiniz.

Bu marketler aşağıdaki gibidir:

Migros Et Fiyatları

Et çeşidi Fiyat 1 kg kuzu kol 196,46 TL 1 kg dana kuşbaşı 437,50 TL 1 kg kuzu but 625,95 TL 1 kg dana yürek 29,95 TL

Tarım Kredi Kooperatifi Et Fiyatları

Et Çeşidi Fiyat 1 kg dana kuşbaşı 384,75 TL 1 kg antrikot dana 589,90 TL 1 kg gerdan kuzu 435,90 TL 1 kg kuşbaşı 449,75 TL

Bölgesel Et Fiyatları

Et fiyatları bölgeden bölgeye göre de değişiklik gösteriyor. Özellikle de büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde et fiyatları nispeten daha uygun olabiliyor.

Güncel et fiyatlarında bölgesel karşılaştırma aşağıdaki gibidir.

Dana et fiyatının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu (304,20 TL), kuzu et fiyatının en uygun olduğu bölge Doğu Anadolu (332,50 TL)’dur.

Dana et fiyatının en yüksek olduğu bölge Karadeniz Bölgesi (312,50 TL), kuzu et fiyatının en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi (420 TL)’dir.

Ortalama fiyatlar dana eti içib 308,44 TL, kuzuda ise 379.86 TL’dir.