TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde Meclisteki siyasi parti gruplarını ziyaret ediyor. DEM Parti’yi ziyaret eden Kurtulmuş, Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncay Bakırhan ile görüştü. Kurtulmuş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada anayasa sürecine ilişkin çerçeveyi paylastıklarını belirterek, süreci açık, şeffaf, demokratik şekilde sürdürme taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Kurtulmuş, "Bizim temennimiz TBMM’de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde anlaşabilecegi bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun kabul edilmesidir" ifadelerini kullandi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç ise, yol temizliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bizim de en büyük temmenimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, demokratik zeminin oluşturulması, toplumsal mutabakatla Turkiye’de bütün farklılıkları, halkları, inançları eşit yurttaşlık temelinde, bütün halkların anayasal güvence altına alındığı bir zeminde anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından önemli" şeklinde konuştu.