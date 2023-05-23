Wanhaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve ligi 5. sırada tamamlayarak play-off’lara kalmayı başaran Bitexen Van Spor FK, play-off ilk maçında zorlu deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıkları sürdüren Van Spor FK’de en büyük heyecanı da taraftarlar yaşıyor.

Van Spor’u play-off ilk maçında deplasmanda yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, bu maç için otobüs desteği istiyor.

Lig boyunca hem iç saha hem dış sahada takımı yalnız bırakmayarak büyük destek olan taraftarlar, bu desteklerini play-offlarda da sürdürmek istiyor.

“ŞİMDİ VAN SPOR ZAMANI”

Deplasmana gitmek için otobüs desteği isteyen Karakobralar Taraftarlar Grubu, konuya ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi; “Bilindiği üzere takımımız play-off eleme turunda Trabzon ekibi 1461 Trabzon FK ile Trabzon’da karşı karşıya gelecek.

Karakobralar olarak bu zorlu karşılaşmada takımımızı yalnız bırakmak istemiyoruz fakat otobüs temin edemiyoruz. Bu konuda ilimizin otobüs firmalarından ve işadamlarımızdan, STK’lardan, STÖ’lerden, ilimizin yerel yönetimlerinden takımımıza destek olmak adına, bu büyük taraftarlara otobüs talep ediyoruz. Haydi Van, şimdi Van Spor zamanı.”

Umut Tarhan