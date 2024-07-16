Tam Pansiyon Plus, bir otel konaklama seçeneğini tanımlar. Bu kavram, konaklamanın yanı sıra gidilen otelin sunduğu ek hizmetleri de içerir.

Tam Pansiyon Plus'ın detayları şu şekildedir:

Konaklama:

Odada geceleme hizmeti

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahil

Yiyecek ve İçecekler:

Açık büfe veya set menü şeklinde sunulan üç ana öğün (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği)

Sınırsız çay, kahve, su gibi içecekler

Ek Hizmetler:

Otelin sunduğu aktiviteler (spor, eğlence, animasyon vb.)

Bazı otellerde giriş-çıkış transferi dahil olabilir

Bazı ek ücretli hizmetler (masaj, dışarıdan alınan turlar vb.) hariç tutulabilir

Tam Pansiyon Plus, konukların tüm yeme-içme ihtiyaçlarının karşılandığı ve otelin sunduğu ek hizmetlerden de faydalanabildiği kapsamlı bir konaklama seçeneğidir. Bu sayede konuklar daha rahat ve keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirler.