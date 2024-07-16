Tam Pansiyon Plus, bir otel konaklama seçeneğini tanımlar. Bu kavram, konaklamanın yanı sıra gidilen otelin sunduğu ek hizmetleri de içerir.
Tam Pansiyon Plus'ın detayları şu şekildedir:
Konaklama:
Odada geceleme hizmeti
Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği dahil
Yiyecek ve İçecekler:
Açık büfe veya set menü şeklinde sunulan üç ana öğün (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği)
Sınırsız çay, kahve, su gibi içecekler
Ek Hizmetler:
Otelin sunduğu aktiviteler (spor, eğlence, animasyon vb.)
Bazı otellerde giriş-çıkış transferi dahil olabilir
Bazı ek ücretli hizmetler (masaj, dışarıdan alınan turlar vb.) hariç tutulabilir
Tam Pansiyon Plus, konukların tüm yeme-içme ihtiyaçlarının karşılandığı ve otelin sunduğu ek hizmetlerden de faydalanabildiği kapsamlı bir konaklama seçeneğidir. Bu sayede konuklar daha rahat ve keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirler.