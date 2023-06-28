Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor.

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 19 yaşındaki Sena Özdemir'in babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni.

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi’nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizm yapıyor. 100-200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.