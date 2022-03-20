Vanspor, Sarıyer'le karşılaşıyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda Sarıyerspor ile karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta oynanması gereken, fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışından dolayı bir hafta ertelenen maç, bugün oynanıyor. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, ikinci devredeki çıkışını sürdüren Vanspor, Sarıyer maçını da kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Van temsilcisi, bugün deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçını kazanmak için sahaya çıkıyor.
Van temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak, zorlu Çorum maçı öncesi moral bulmak istiyor. Bugün saat 14.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda başlayacak olan zorlu mücadeleyi Davut Dakul Çelik, Serdar İla, Onur Gülter ve Yakup Bakır hakem dörtlüsü yönetecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
|9. Çorum FK
|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
|36
|13. Serik Belediyespor
|29
|32
|14. Sarıyer
|29
|31
|15. Diyarbekirspor
|29
|29
|16. Adıyaman FK
|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Kasımpaşa
|30
|38
|12. Sivasspor
|30
|38
|13. Galatasaray
|29
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Gaziantep FK
|29
|37
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|30
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|25
|19. Balıkesirspor
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17