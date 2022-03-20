Vanspor, Sarıyer'le karşılaşıyor

Geçtiğimiz hafta oynanması gereken, fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışından dolayı bir hafta ertelenen maç, bugün oynanıyor. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, ikinci devredeki çıkışını sürdüren Vanspor, Sarıyer maçını da kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Van temsilcisi, bugün deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçını kazanmak için sahaya çıkıyor.

Van temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak, zorlu Çorum maçı öncesi moral bulmak istiyor. Bugün saat 14.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda başlayacak olan zorlu mücadeleyi Davut Dakul Çelik, Serdar İla, Onur Gülter ve Yakup Bakır hakem dörtlüsü yönetecek.