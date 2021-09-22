Vanlı Emirhan Güngör dünya birincisi oldu
Dünya Karate Federasyonu tarafından 16-17 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 57 ülkeden 886 sporcunun katılımı ile yapılan Karate 1. Gençlik Ligi Karate Şampiyonasında U14 kategorisinde mücadele eden Vanlı Emirhan Güngör dünya birincisi oldu.
Van’ın milli sporcusu Emirhan Güngör, 57 ülkeden 886 sporcunun mücadele ettiği WKF Dünya 1. Gençlik Ligi Karate Şampiyonası U14 yaş 40 kilogram kategorisinde altın madalya ile birincilik kürsüsündeki yerini alırken, Ulaş Ayten ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Karate Antrenörümüz Okan Aksu, spor kariyerinde ilk kez katıldıkları ve dünyanın en yetenekli genç karatecilerini buluşturan Karate 1. Gençlik Ligi’nde yüreğini ortaya koyarak Van adına canla başla mücadele eden, 1 altın ve 1 bronz madalya kazan sporcuları canı gönülden kutladığını belirtti.
Aksu, “Van adına rakipleri ile zorlu müsabakalardan galip çıkan sporcularımızın gösterdikleri performansları, Türkiye Karate Federasyon yetkililerimiz tarafından büyük bir ilgi gördü. 2 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda, her bir sporcumuzun rakibinin kendisinden daha iyi şartlarda müsabakalara hazırlandığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise alınan başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak U14 yaş kategorisinde Gürpınar ilçemizden milli takım adına ülkemize birinci olarak altın madalya kazandıran Emirhan Güngör ile bronz madalya kazanan Ulaş Ayten’i ve antrenörümüzü bu gurur verici başarılarından dolayı kutluyoruz. Gürpınar ilçemizde çalışmalarına devam eden ve kısa bir sürede oldukça güzel başarılara imza atan bu sporcularımız inanıyoruz ki kazandıkları başarılarını ileriki tarihlerde yapılacak müsabakalardaki başarıları ile taçlandırarak diğer kardeşlerimize örnek olacaklardır.
Bu duygu ve düşüncelerle çıkmış oldukları müsabakalarda kendi kategorilerindeki rakiplerini üst üste mağlup ederek ilimize 1 altın ve 1 bronz madalya kazandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca Gürpınar Kaymakamımıza, Gürpınar Belediye Başkanımıza ve ilçe müdürümüze de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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