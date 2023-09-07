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WanHaber – ÖZEL

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, eğitim masraflarının pahalılığını eleştirirken, iktidara çağrıda bulundu. SP Van İl Başkanı İlhan, dönem başlarında ilköğretimde çocukları bulunan ailelere 10 bin TL, yükseköğretimde çocuğu bulunan ailelere ise 20 bin TL destek verilmesi gerektiğini söyledi.

“İNSANLARIMIZ ÇARESİZLİKLE KARŞI KARŞIYA”

Eğitim masraflarına ilişkin açıklamalarda bulunan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, “Aileler; kırtasiye, kılık kıyafet, servis ücretleri, beslenme başta olmak üzere birçok konuda çocuklarının masraflarını nasıl karşılayacağının derdine düşmüş durumda.

Üniversite öğrencilerinin durumu ise çok daha kötü. Özellikle Van’dan başka bir şehre gitmeye kalkan öğrenci ilk anda uçak ya da otobüs biletlerinin yüksekliğiyle karşılaşıyor. Her geçen gün iğneden ipliğe her şeye zam gelmektedir.

Eskiden vatandaşlar dişinden tırnağından arttırıp evlatlarına iyi bir eğitim aldırma derdindeydi, geldiğimiz noktada dişten tırnaktan bir şey artmamakta ve insanlarımız çaresizlikle karşı karşıya kalmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

“TAM ZAMANLI EĞİTİME GEÇİLMELİDİR”

İvedi olarak tam zamanlı eğitime geçilmesi gerektiğini söyleyen İlhan, “Ayrıca ülke genelinde kaldırılan sadece İstanbul, Şanlıurfa ve Van’da devam eden sabahçı - öğlenci uygulamasıyla sabahçı çocuklar karanlıkta okula gitmekte, öğlenci çocuklar akşam karanlıkta okuldan gelmektedir. Van’da alt yapı eksikliklerinin giderilip ivedi olarak tam zamanlı eğitime geçilmelidir” şeklinde konuştu.

“İKİDARA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Öğrenci okutan ailelere dönem başlarında destek verilmesi gerektiğini belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, şunları söyledi, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz; İlköğretimde çocukları bulunan ailelere dönem başlarında 10 bin TL, yükseköğretimde çocukları olan ailelere ise 20 bin TL destek verilmelidir.”

Söz konusu açıklamada, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, geçtiğimiz haftalarda HÜDA PAR Van İl Başkanlığı’nın dile getirdiği “Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerine kadro verilsin” çağrısını desteklediklerini de belirtti.

Haber: Mehmet Salih Giyci