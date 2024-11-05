Hükümetten Asgari Ücretle İlgili Son Gelişmeler!

Işıkhan, yeni asgari ücretin, çalışanların alım gücünü korumayı ve artırmayı hedeflediğini belirterek, yaşam standartlarının iyileşeceğini vurguladı. Bu açıklamalar, asgari ücretin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sosyal Güvenlik Reformları Yolda mı?

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik uygulamalarında yapılacak reformların, halkın refahını artırmayı amaçladığını ifade etti. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngörülmediğini ancak mevcut sistemin iyileştirilmesi için her türlü değerlendirmeye açık olduklarını belirtti. Bu açıklama, sosyal güvenlik alanında önemli bir dönüşümün habercisi olabilir.

Ekonomik Faktörler Belirleyici Olacak

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı gibi ekonomik faktörlerin etkili olacağını ifade eden Işıkhan, iş gücü piyasasının durumu ve ekonomik büyümenin de bu süreçte dikkate alınacağını dile getirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde toplanacağını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını müjdeledi.