Yasak Elma tekrarı ne zaman saat kaçta?

Pazartesi günlerinin en fenomen dizilerinden biri olan ve Fox Tv ekranlarından seyirciyle buluşan Yasak Elma, 114. bölümüyle yayında. Peki Yasal Elma dizisini kaçıran takipçileri bu dizinin özetini ne zaman izleyebilir? Yasak Elma tekrarı var mı? Yasak Elma dizisi hangi günler?

Yeni bölüm flaş gelişmelere sebep oldu. Doğan kızı için Çağatay'ı aradı ve akşam yemeği teklifinde bulundu. Doğan'ın yemek teklifini kabul eden Çağatay, eşi Yıldız'ın tepkisini aldı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 114. yeni bölümü ile Pazartesi akşamları yayınlanıyor.

YASAK ELMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

4 Ekim Pazartesi akşamında Yasak Elma dizisi 114. bölümü ile saat 20.00'da FOX TV ekranlarında başlıyor.