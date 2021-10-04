Yasak Elma tekrarı ne zaman saat kaçta?
Pazartesi günlerinin en fenomen dizilerinden biri olan ve Fox Tv ekranlarından seyirciyle buluşan Yasak Elma, 114. bölümüyle yayında. Peki Yasal Elma dizisini kaçıran takipçileri bu dizinin özetini ne zaman izleyebilir? Yasak Elma tekrarı var mı? Yasak Elma dizisi hangi günler?
Pazartesi günlerinin en fenomen dizilerinden biri olan ve Fox Tv ekranlarından seyirciyle buluşan Yasak Elma, 114. bölümüyle yayında. Peki Yasal Elma dizisini kaçıran takipçileri bu dizinin özetini ne zaman izleyebilir? Yasak Elma tekrarı var mı? Yasak Elma dizisi hangi günler?
Yeni bölüm flaş gelişmelere sebep oldu. Doğan kızı için Çağatay'ı aradı ve akşam yemeği teklifinde bulundu. Doğan'ın yemek teklifini kabul eden Çağatay, eşi Yıldız'ın tepkisini aldı.
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 114. yeni bölümü ile Pazartesi akşamları yayınlanıyor.
YASAK ELMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
4 Ekim Pazartesi akşamında Yasak Elma dizisi 114. bölümü ile saat 20.00'da FOX TV ekranlarında başlıyor.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1