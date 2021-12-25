Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Zekeriya Ünlü kimdir? kaç yaşında? nereli?

Hafta sonunun eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftada değerli konuklar ağırlanacak peki bu hafta kimler ağırlanacak sürpriz konuklar kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi şarkılar seslendirilecek?

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Memleketi'nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.