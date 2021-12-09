Sadakatsiz 43.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisi nefesler tutularak seyrediliyor peki son bölümde neler oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Asya ve Aras'ın yakınlaşacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 35. bölümünde Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir...

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum