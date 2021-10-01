Atv Ekranlarında çıkan ve çok yoğun ilgi gören Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak uyandırıyor. Yeni sezonunu merak edenler için, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun yayın tarihi belli oldu. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman çekimleri nereden ve nasıl yapılıyor?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Cüneyt Arkın'ın bulunduğu tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 2. SEZON DA NELER OLDU

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye’nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey’e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola’yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası’nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans’ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar’dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey’in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası’nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR.

Kuruluş Osman Dizisi yeni sezonu 65. Bölümü ile 6 ekim Çarşamba saat 20:00’da ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

Kurtuluş adalet sancağını açan Osman Bey’dedir!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

KURULUŞ OSMAN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular:

Burak Özçivit

Erkan Avcı

Didem Balçın

Yeşim Ceren Bozoğlu

Seray Kaya

Özge Törer

Emre Basalak

Burak Çelik

Ahmet Yenilmez

Umut Karadağ

Emin Gürsoy

Yiğit Uçan

Buse Arslan

Çağrı Şensoy

Emel Dede

Ömer Ağan

Cüneyt Arkın