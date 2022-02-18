Kırmızı Oda neden final yapacak?

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KIRMIZI ODA

Binnur Kaya'nın psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırdığı Kırmızı Oda ilgi ile takip ediliyor. Tv8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Dizide dün akşam Süveyda, Derya ve Rezzan'ın hikayeleri ekrana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizisi Kırmızı Oda hikayeleri ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizide dün akşam Rezzan'ın kapanmayan yarası Afet ile ilgili geçmişi devam edecek...

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPACAK?

Dizinin neden final yapacağı henüz bilinmiyor.