Kemal Sunal Sakar Şakir filmi nerde ne zaman çekildi?

Kemal Sunal Sakar Şakir nerde, ne zaman çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yeşilçam efsanelerinden birisi olan Sakar Şakir filmi en çok izlenen filmlerden birisi seçildi. Sakar Şakir hakkında merak edilen herşey haberimizde.

Sakar Şakir filmi ne nezaman çekildi?

1977 yılında vizyona giren film İstanbul Bakırköy sınırlarında çekildi. Yönetmeni Natuk Baytan.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kendine hayran bırakan film 46 yıl önceki heyecanı tattırıyor.

Sakar Şakir filmin konusu nedir?

Sakarlığı ve herkesi bıktıran Şakire bir anda amcasından istanbulda miras kalır, mirası almak için İstanbula gider ama ona mirafı vermemeye çalışan birde akrabası vardır

Akrabası Şakıre malları vermemek için birçok oyun oynar bu süre zarfında Gardırop Fuat ile aralarında bir kovalamacılık vardır. Filmin sonunda ise akrabası malları Şakirden alamayacağını öğrenir ve delirir

herzaman ki sakarlğı ile malları da havaya uçurur

Sakar Şakir filmin oyuncuları kimlerdir?

1.Kemal Sunal

2.Adile Naşit

3.Ali şen

4.Ünal Gürel

5.Macit Flordun

6.Necdet Yakın

7.Atilla Ergün

8.Kamer Sadık

9.Hakkı Kıvanç

10.Yusuf Sezer

11.Yavuz Şeker

12.İhsan Bilsev

13.Ayfer Feray

14.Yusuf Sezer

15.İhsan Bilsev

Gibi birçok güzel oyuncu yer almaktadır.