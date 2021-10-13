Gönül Dağı Dağı Dizisinin Yeni İsmi Kim Olacak? Bomba Oyuncu Geliyor!

TRT 1 ekranlarının rekor kıran dizisinde oyunculara yeni isim katılacağı duyuruldu.Peki yeni isim kim olacak erkek mi kadın mı olacak izleyiciler bu soruların cevabını merak ediyor..

Gönül Dağı Dağı Dizisinin Yeni İsmi Kim Olacak? Bomba Oyuncu!



2. Sezonunda Cumartesi günleri seyirciyi ekranların başına toplayan diziyle ilgili yeni gelişme yaşandı.



Köprü Film’in imza attığı, Eskişehir’de çekilen dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Buse Orcan “Gönül Dağı”nın yeni oyuncusu olarak açıklandı.

İlgiyle takip edilen dizi 9 Ekim 2021 reyting sonuçlarında zirveyi görmüştü.

kaynak:yeni akit



