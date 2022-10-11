Ekranların en çok izlenen programının yeni konuların ne olduğu merak ediliyor. Peki yeni konulardan Hasan Hüseyin'i kim öldürdü?

Gerçeğin Peşinde Hasan Hüseyin'i kim öldürdü?

Hasan Hüseyin kim belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Hasan Hüseyin'in ailesi çaresiz bir şekilde Serap Paköz ve ekibinden yardım istiyor.