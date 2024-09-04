Togg'dan Çarpıcı Finansman Fırsatı

Avantajlı Ödeme Seçenekleriyle T10X Sahibi Olmak Mümkün

Anlaşmalı olarak üzerinden gerçekleştirilecek bu kampanya ile araç sahipleri, 30 ay vade seçeneğiyle aylık 35 bin 607 TL geri ödeme yaparak T10X sahibi olma pazarını yakalayacaklar. Böylece hayal edilen araca ulaşmak daha da kolaylaşmış oluyor.

Gelişmiş Güvenlik Özellikleriyle Donatıldı

Togg, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulan T10X modellerinde, Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR II) kapsamında ADAS yazılım ve donanımlarına yer sağlayarak güvenliği artırmayı amaçlıyor. Bu yeni özellikler, sürücü ve yolcuların ön planını sürdürüyor.

Ekstra Özellikler Trumore Uygulamasıyla Aktif Hale Gelebilir

GSR II düzenlemeleri dahil olmayan ancak donanımsal olarak hazır bulunan “Yoğun Trafik Pilotu”, “Adaptif Hız Sabitleyici” ve “Adaptif Sürücü Asistanı” ek özellikleri, kullanıcıların Trumore'u satın alarak aktif hale getirebilecekleri seçenekler arasında yer alıyor. Eylül 2024 öncesi teslim alan kullanıcılar ise bu piyasaya ücretsiz erişim sağlayacaklar.

T10X'lerin Gelişimi Devam Ediyor

Togg, 2023 yılının mayıs ayında teslim etmeye başlayan T10X modelinin, ileri sürüş destek sonuçlarının ilerleyen tarihlerde yükleneceğini belirtmişti ve GSR II regülasyonlarına uyum sağlamak için yapılan elektrik iyileştirmeleri sona eriyordu. Kullanıcılar, bu konunun detaylı takviminin hangi günlerde açıklanacağını öğrenmiş olacaklar.