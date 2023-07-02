Sihirli Annem dizisinde Ceren ve Cem'e hayat veren Gizem Güven ile Buğra Özmüldür, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Gizem Güven son olarak Selena'da boy gösterirken, Buğra Özmüldür ise tamamen farklı bir yaşama başladı.

İkili ekranlarda yer almıyor ancak birbirleriyle görüşmeye devam ediyor.

Yaz sezonunu açan genç oyuncular, tatil için yeniden bir araya geldi.

Ceren ve Cem'den tatil çıkarması

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle tanınan Gizem Güven ve 'Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür, uzun bir aradan sonra beraber görüldü.

İki ünlü oyuncu Gizem Güven ve Buğra Özmüldür, birlikte tatile gitti. İki ünlü isim Assos'ta yaptıkları tatilden görüntüleri sosyal medyalarında paylaştı.

Çocukluk halleriyle akıllara kazınan iki isim şimdi son halleriyle gündemde.

Sihirli Annem'in Cem'in son halini görenler "Çocuk yakışıklı olmuş", "Vay be çocukluğuyla alakası yok" yorumlarında bulundu.