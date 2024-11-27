Eylül ayında gerçekleşen sigara zammının ardından milyonlarca tiryakiyi üzecek bir haber daha geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına yeniden zam yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Aybaş, "Sigaraya zam var" diyerek yeni artışın yolda olduğunu belirtti.

Sigaraya ne kadar zam geleceği ise merak konusu.

ALKOL VE SİGARAYA ZAM

Aybaş, alkol fiyatlarının yüzde 20 ila 28 arasında artacağını belirtti.

Ancak sigara zammı için kesin bir oran henüz açıklanmadı. Aybaş, “Sigaraya da zam var” açıklamasında bulundu.