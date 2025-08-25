Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen tarihi mezarlık, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin de ilçede yapılmasının etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kentin en önemli yerlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan mezarlık, zafer kutlamaları için Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenleri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle karşılama, dinlenme ve bilgilendirme bölümlerinin inşa edildiği 210 dönüm alanı kaplayan mezarlığa gelenler, üzerlerindeki işlemelerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi, fotoğraf çekti.

Yeni yapılan ahşap yollardan mezarlık alanını gezen aralarında çocukların da olduğu aileler, ecdada dua etti.

"Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyor"

Mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz, AA muhabirine, her yıl Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı dönemde tarihi mezarlığın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Ülkenin birçok ilinden insanların mezarlığa geldiğini belirten Kulaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç senedir başlattığı çalışmalar neticesinde buraya yoğun bir ziyaretçi akını var. Cumhurbaşkanımızın her sene yaptığı ziyaretle bu yoğunluk ve ziyaretçi sayımız artıyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyor. Selçuklu Meydan Mezarlığını, diğer kültür varlıklarını görme şansı buluyorlar."

"Burayı gezerken çok etkileniyorum"

Kahramanmaraş'tan gelen Ayşe Katmış ise ecdadın savaştığı ve büyük bir zafer kazandığı toprakları görmek istediklerini dile getirdi.

O günkü ruhu yaşamak için Ahlat'a geldiklerini anlatan Katmış, "Bu güzel, rahat günlerimizi aslında onlara borçluyuz. Burayı gezerken çok etkileniyorum. Çok duygusal bir şey gerçekten. Ecdadın buralarda gezdiğini hayal etmek, hissetmek çok güzel bir şey. Çok güzel bir ruh. Çok güzel bir duygu." dedi.

Elazığ'dan gelen Cebrail Azar da "Burada Türk ve İslam alemi için çok önemli, kıymetli eserler var. Burada ecdadımız yatıyor. Alem-i İslam'a hizmet etmiş olan ecdadımız burada. Onların huzuruna çıktık, dualarımızı ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kıldılar. Buhara, Semerkant gibi burası da çok önemli bir İslam şehri. Alimlerin, ulemanın yetiştiği, İslam alemine çok büyük katkıları olan insanların yetiştiği bir şehir. İkinci kez geldik. Her seferinde ayrı feyz alıyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle Bursa'dan gelen Muhammet Akçay, 1400 kilometre mesafeden bu coşkuyu yaşamak için Ahlat'a geldiğini ifade etti.

Çok farklı bir atmosferin olduğunu belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Anadolu için, insanlarımız için, İslam medeniyetinin buraya taşınması için canlarını vermiş ecdadımız. Buraların bizlere hediye edilmesi anlamında çok büyük gayretler olmuş. Biz de onları yad etmek için buraya geldik. Şu topraklara bastığımız zaman bence hassasiyetle davranmamız gerekir çünkü burada kendini feda edenler yatıyor. Şu an duygu yüklüyüm. Daha evvelden niye gelmedim diye de pişmanlığım var."