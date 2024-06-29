Galaxy Watch Ultra, Samsung'un akıllı saat tasarımında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Alışılmışın dışında köşeleri yuvarlatılmış kare bir kasa ile gelen saat, son yıllarda kullanılan yuvarlak tasarımdan ayrılıyor. Galaxy Gear ve Galaxy Gear S modellerinden bu yana Samsung'un ilk kez böyle bir tasarım tercih ettiği belirtiliyor.

Diğer tarafta Galaxy Watch 7 ise, daha önce piyasaya sürülen Galaxy akıllı saatlerde sıkça görülen yuvarlak kasa ve iki fiziksel tuş tasarımını koruyor. Ancak renk seçeneklerinde daha geniş bir yelpaze sunuyor. Gümüş, titanyum ve altın renkleri ile kullanıcılara çok daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

İki modelin de 10 Temmuz'da yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Özellikle yeni tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Watch Ultra, kullanıcıların merakla beklediği ürünler arasında yer alıyor.