Van'a yeni hastaneler yapılacak

Yaklaşık iki hafta önce Van Sağlık Müdürü olarak atanan Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte bulunan gazetecilerle bir araya geldi. Op. Dr. Tosun, önümüzdeki süreçte kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalarla ilgili basını bilgilendireceklerini ifade etti. Yaklaşık iki hafta önce Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan boşalan göreve getirilen Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, ilde bulunan yerel ve yaygın medya mensupları ile kurum binasında bir araya geldi.

Kahvaltılı tanışma toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müdür Tosun, şimdilik sadece basın mensupları ile tanışma amaçlı bir araya gelindiğini, yakın bir zaman diliminde Van'da sağlık alanında yapılacak olan çalışmalar konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti. Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, göreve başlar başlamaz kent merkezi ve ilçelerde bizzat yerinde incelemelerde bulunarak her konuda bilgi sahibi olmaya çalıştığını, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalarla ilgili yakında kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını dile getirdi.

"TÜM PAYDAŞLAR, ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK SUNMALI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve değerlendirmelerine kulak veren Müdür Tosun, hizmetlerin yürütülmesi konusunda Van ilinin tüm paydaşlarının bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti. Özellikle gazetecilerin kentte doktor eksikliği ve bazı branşlardaki yetersizlikleri ile ilgili yorum ve değerlendirmeleri üzerine konuşan Sağlık Müdürü Tosun, bakanlıkla yapacakları görüşmeler neticesinde eksikliklerin giderilmesi noktasında gayretlerinin olacağını söyledi.

Müdür Tosun, kentin sağlığındaki eksiklikleri bizzat yerinde teşhis ederek belirlemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Her şehirde olduğu gibi, burada da sorun ve sıkıntılar olabilir. Van sağlığındaki eksiklikler, bizim bizzat yerinde teşhislerimizle ortaya çıkacak. Veriler ışığında hareket etmeyi planlıyoruz. İlçeleri tek tek geziyorum. Hastaneleri dolaşıyorum. Devam eden veya bitmiş çalışmaları takip ediyorum. Tüm bunları inceledikten sonra sizlerle bir araya geleceğiz ve kısa, orta, uzun vadede yapılacak olan çalışmalarla ilgili, sizler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmeyi planlıyorum" dedi.

"VAN'A ŞEHİR HASTANESİ KURULMASI İÇİN ÇABALARIZ"

Gazetecilerin şehir hastanesi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Tosun, "Bakanlıktan toplamda kaç şehir hastanesi yapılacağı, aralarında Van olup olmadığıyla ilgili henüz net bir bilgilendirme yapılmadığı için bir şey söyleyemem. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 500 yataklı. Söz konusu hastanenin yanına Fizik Tedavi hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastane de yapılacak. Van Bölge Hastanesi ve yanındaki yeni hastanelerle birlikte yatak sayısı 2 bine yaklaşacak.

Başka kentlerde yapılan şehir hastanelerinin sayısı bu sayıdan daha az. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir şehir hastanesi statüsünde. Planlamada varsa, biz bunun için girişimlerde bulunuruz. Van'ın sağlık alanında çok iyi yerlere gelmesi için ne gerekiyorsa bu gayreti gösteririz. Talepleri iletiriz. Van Bölge Hastanesi yeni yapılacak olan iki hastaneyle birlikte daha da güçlenecektir. Yine Tuşba'da yapılacak olan hastane ve nüfusun yoğun olduğu bölgeye yapılacak olan 150 yataklı yeni bir hastane ile birlikte sağlıktaki tıkanıklığı giderebiliriz. 35 ilde hastane yapılacağı ile ilgili net bilgi gelmiş değil. Ama böyle bir çalışma var ise, Van'ın da bu listede olması için gayretlerimiz olacaktır" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi