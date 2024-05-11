"Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Rawest Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Kürt Meselesi, Kürt Siyaseti ve Demirtaş" başlıklı anket, 1406 Kürt kökenli vatandaşın katılımıyla yapıldı. Sonuçlara göre, Selahattin Demirtaş itibar açısından birinci sırada yer aldı ve onu Ekrem İmamoğlu takip etti.

Ankete katılan Kürt kökenli vatandaşların en çok yakın hissettikleri parti DEM Parti oldu ve ikinci sırada CHP yer aldı. Ancak eğitim düzeyi arttıkça DEM Parti'ye olan ilgi azalmaktadır. Ankette ayrıca Kürt kökenli vatandaşların tercih ettikleri müzikler de incelendi. Mem Ararat, Şivan Perver, Ahmet Kaya, Rojda, Aynur Doğan gibi sanatçıların öne çıktığı görüldü.

Bu anket sonuçları, Kürt kökenli vatandaşların siyasi tercihleri ve kültürel ilgi alanlarını yansıtmaktadır. Ancak anket sonuçlarının genel geçerliliği hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu veriler, ilgilenen kişiler ve araştırmacılar için önemli bir referans olabilir."