Qualcomm, uzun zamandır izlediği stratejiyi bu kez de değiştirmeyerek, daha uygun fiyatlı ancak biraz daha zayıf özelliklere sahip "s" versiyonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Snapdragon 6s Gen 3 de bu stratejinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. İlginç olan ise, bu yeni işlemcinin herhangi bir tanıtım etkinliği olmadan, bir anda firmanın internet sitesinde yer alması.

İki Farklı Varyant: 4G ve 5G Destekli

Snapdragon 6s Gen 3, iki farklı varyant ile geliyor: 4G (SM-6370) ve 5G (SM6375-AC). Bu model numaraları, yonga setinin kökenleri hakkında ipuçları veriyor. Örneğin, SM6375 modeli, 2021 yılında piyasaya çıkan Snapdragon 695 ile ilişkilendiriliyor ve aynı yıl Snapdragon 4 Gen 1 olarak da biliniyor. Her iki yonga seti de 6nm TMSC düğümü üzerine inşa edilmiş.

Çift CPU Kümesi ile Güçlendirilmiş

Snapdragon 6s Gen 3, iki farklı CPU kümesi ile dikkat çekiyor. İlk küme, 2.3 GHz'e kadar saat hızına sahip iki Cortex A78 çekirdeğinden, ikinci küme ise 2.0 GHz'e kadar hıza çıkan altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Qualcomm, bu yeni yonga setinde CPU çekirdeklerinin hızını biraz daha artırmış görünüyor.

Grafik ve Bağlantı Özellikleri

Snapdragon 6s Gen 3, Adreno 619 GPU ve FastConnect 6200 modemi ile geliyor. Ayrıca LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama desteği sunuyor. Ancak, bu işlemcinin sadece 1080p 60 FPS kamera desteği sunması, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Yakında Motorola G85'te

Snapdragon 6s Gen 3'ün, yakın zamanda Motorola G85 modelinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu da işlemcinin performansını yakından incelemek için sabırsızlanan teknoloji meraklıları için heyecan verici bir haber.