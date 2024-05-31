TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında 1461 Trabzon FK’ye 2 – 0 mağlup olan, rövanşında ise kendi sahasında rakibi ile 1 – 1 berabere kalarak play-off’lara veda eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye bir kötü haber de PFDK’dan geldi.

Van Spor’a 1 resmi müsabakada kendi sahasında seyircisiz oynama ve para cezası verilirken, Osman Yıldırgan’a da ceza geldi.

PFDK kararında; “AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, 27.05.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK–1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK Kulübü görevlisi Osman Yıldırgan’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.