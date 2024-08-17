MEB Eş Durumu Tayin Sonuçları Açıklandı! Öğretmenler İçin Son Dakika Detayları Burada

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eş durumu tayinlerinin sonuçları nihayet açıklandı! 17 Ağustos 2024 itibarıyla, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleriyle ilgili tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

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Öğretmenlerin, 10-15 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları mazeret tayin başvuruları, sonuçları ve isim listeleri MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Tayin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yer değiştirme işlemleri için gereken bilgiler de netleşti.

Sonuçlar ve İsim Listesi Nerede?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ve MEBBİS sisteminde yayımlandı. Detaylı isim listesi ve tayin sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, öğretmenlerin atama işlemleri ve ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Güncel Bilgilere Nasıl Ulaşabilirsiniz?

MEBBİS ve MEB’in resmi internet sitesi üzerinden sonuçları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Eş durumu tayin sonuçlarını hemen öğrenmek için MEBBİS adresini ziyaret edi