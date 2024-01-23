Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart yerel seçim hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimlerin fırsat olduğunu belirtti.

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı İlhan, hayat pahalılığını ele aldı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Geçtiğimiz günlerde emekli ücretlerine yapılan zamlar açıklandı ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak ilan edildi. Bugün ülkemizin birçok şehrinde kiralar dahi 10 bin TL’den başlıyor. Geldiğimiz noktada bir emekli eğer kiracıysa ikinci bir iş yapmadan hiçbir şekilde geçinmesi söz konusu değil. Geçim sıkıntısı derinleşerek büyüyor.” İfadelerini kullandı.

ÇAĞRIDA BULUNDU

SP Van İl Başkanı İlhan, “İnsan hayatı üç evreden oluşur. İlk 25 yılı nasıl geçtiğini çokta anlamadığımız gençlik ve çocukluk evresi, ikinci evre ise ağır bir iş hayatını kapsar. Bugün ne yazık ki bölgemizden bu ikinci 25 yıllık evrede olan pek çok gencimiz inşaatlara çalışmaya gidiyor ve ne acıdır ki neredeyse gün başına bir gencimiz iş kazasına kurban gidiyor” diye kaydetti.

İlhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Üçüncü evrede ise, emekli olma hayali kuran pek çok kişi yetersiz beslenme gibi sağlıksız yaşam koşulları sonucunda her türlü sefalete açık hale geliyor.” şeklinde konuştu.

Vanlılara çağrıda bulunan İlhan, “Bu yerel seçimler ülkemiz için bir fırsat. Buradan Van kamuoyuna çağrımdır; Van halkı ve Van çaresiz değil. Bizler üçüncü bir seçeneği Şehir İttifakı olarak ortaya koyduk” dedi.