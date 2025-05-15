Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımında artık en az yüzde 40 yerli üretim şartı aranacak.

Yapılan düzenleme kapsamında, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle satın aldığı araçların satışında geçerli olan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, araçların yeniden satışa konu olabileceği dönem uzatılarak, muafiyetin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımlarında dikkate alınan üst limit, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu oran aynı zamanda 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve ceza artışlarının da temelini oluşturacak.

SEKTÖREL ETKİLER VE YERLİ ÜRETİM TEŞVİKİ

Yeni düzenleme, otomotiv sektöründe yerli üretimi teşvik etmeyi ve engelli bireylerin desteklenmesinde yerli kaynakların önceliklendirilmesini amaçlıyor. Kararla birlikte özellikle yerli üretici firmaların avantaj sağlaması ve ithal modellerin kapsam dışı kalması bekleniyor.