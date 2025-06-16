Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) binasında gerçekleştirilen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı" açılışındaki konuşmasına, Venezuela heyetini Türkiye'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı.

Bolat, Türkiye-Venezuela arasındaki karşılıklı ticaretin şu an 665 milyon dolar olduğunu belirterek, "İki ülkenin liderleri biz bakanlara ve iş insanlarına yıllık 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefi ortaya koydular. Bunu da orta vadede başaracağız." dedi.

KASIMDA KARAKAS'TA YENİDEN BİR FUAR DÜZENLENECEK

Bolat, daha önce bu Türkiye'nin iki defa Karakas'ta fuar düzenlediğini, kasımda Karakas'ta yeniden bir fuar düzenleneceğini bildirdi.

“VENEZUELA ARTIK GÜNEY AMERİKA'DA TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARINDAN”

Türkiye-Venezuela ekonomik ilişkilerinde son yıllarda her iki ülkenin liderlerinin de büyük katkıları ve vizyonu ile hızlı ilerleme sağlamaya başlandığına işaret eden Bolat, şunları söyledi:

Venezuela artık Güney Amerika'da Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında önlerde gelmektedir ve önümüzdeki süreçten çok umutluyuz. İki ülkenin liderleri biz bakanlara ve iş insanlarına yıllık 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefi ortaya koydular. Bunu da inşallah orta vadede başaracağız. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 665 milyon dolar olmakla beraber Venezuela'nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye'nin de alacağı çok mesafe var, Türkiye'nin de 350 milyar dolarlık mal ithalatında Venezuelalı firmaların alabileceği birçok pazar payı bulunmaktadır. Yeter ki biz çok çalışalım ve zaten çalışıyoruz.

YENİ TİCARET HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR

6 yıl önce iki ülke arasındaki toplam ticaretin 152 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, 2024 itibarıyla bu rakamın 665 milyon dolara yükseldiğini, yaklaşık dört kattan fazla artış yakalandığını dile getirerek şöyle konuştu:

Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde inşallah 3 milyar dolar yıllık hedefi de birkaç yıl içinde elde etmek mümkün olacaktır.

"VENETUR ÇOK YAKINDA İSTANBUL'DA OFİSİNİ AÇACAK"

Ömer Bolat, TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acenteleri Birliği'nin (Venetur) iş birliği anlaşması imzaladığını anımsatarak, Venetur'un çok yakında İstanbul'da ofisini açacağını bildirdi.

VENEZUELA'DAN TÜRKİYE'YE TURİST GELİŞİ ARTTI

Venezuela'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sayısının iş insanlarıyla beraber 2020'den bugüne 5 yılda 9 kat arttığını ve 27 bine ulaştığını dile getiren Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanımız da Venezuela'yı ziyaret etti yakın bir zamanda. Türkiye'den de Venezuela'ya turist sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.