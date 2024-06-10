Şok Suikast! Nihat Erim'in Gizemli Ölümü ve Karanlık Gerçekler

Nihat Erim kimdir? Onu kim öldürdü? Bu sorular, yıllar sonra bile merakla araştırılmaya devam ediyor. Eski başbakan Nihat Erim'in suikastı ve ardından yaşananlar büyük tartışmalara yol açtı. İşte bu olayın detayları...

Nihat Erim'in Biyografisi

Nihat Erim, 17 Mart 1912'de Kandıra'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçent, 1941'de profesör oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de dersler verdi ve 1959-1961 yılları arasında BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

Siyasi Kariyeri

1943-1950 yılları arasında CHP milletvekili olarak TBMM'de bulunan Erim, 2. Saka Hükümeti'nde Bayındırlık Bakanlığı, Günaltay Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı yaptı. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası CHP'den ayrılıp, askerî cunta hükümetini kurdu. 1961 Anayasası'nda değişiklikler yaptırarak Türkiye'de demokrasiye yönelik ciddi adımlar attı. Bu süreçte "Balyoz Harekâtı"nı başlatması nedeniyle "Balyoz" lakabını aldı.

Kıbrıs ve Anıları

Kıbrıs'la ilgili anı ve gözlemlerini "Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs" adıyla kitaplaştırdı. Ölümünden sonra "12 Mart Anıları" ve "Günlükler"i yayımlandı.

Gizemli Suikast

Nihat Erim, 19 Temmuz 1980'de İstanbul Dragos'ta Deniz Kulübü önünde Dev-Sol militanları tarafından suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Bu suikast, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı ve siyasi çevrelerde geniş tepki topladı. Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş, millî birlik çağrısında bulundu.

Son Yolculuk

22 Temmuz 1980'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Nihat Erim, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Nihat Erim'in suikastı, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en karanlık olaylardan biri olarak hafızalarda yerini koruyor. Bu olay, dönemin siyasi atmosferini ve Erim'in politikalarını derinlemesine incelemeyi gerektiriyor.