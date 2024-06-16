Danimarkalı futbolcu, bu üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı ve duygularını dile getirdi.

Nelsson'un paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Avrupa Şampiyonası'na katılamayacağım için çok üzgünüm. Sakatlık sürecim beklediğimden daha uzun sürdü ve bu beni gerçekten yıprattı. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe başarılar diliyorum. Sizler için tribünde olacağım ve sizi destekleyeceğim."

Buna ek olarak, EURO 2024 kadrosunda yer alması beklenen Ozan Kabak da kadrodan çıkarıldı. Nelsson'un yokluğu ve Kabak'ın çıkarılması, Danimarka milli takımı için önemli bir eksiklik oluşturacak gibi görünüyor.